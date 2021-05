Löw: Reus-Absage „grundsätzlich schade“ – Draxler enttäuscht

„Ich kenne Marco nun schon seit vielen Jahren. Er hatte leider in seiner Karriere das große Pech, dass er sich einige Verletzungen zugezogen hat wie vor der WM 2014“, sagte der Bundestrainer.

In einem „offenen Gespräch“ habe Reus dem Bundestrainer erläutert, dass die jüngsten Wochen und Monate bei Borussia Dortmund für ihn eine Energieleistung gewesen seien. Er sei ein bisschen müde und müsse vorsichtig sein, berichtete Löw von Reus' Anruf. „Er hat offen gesagt, dass für seinen Körper eine Pause jetzt gut wäre. Für uns ist das nicht möglich. Wir brauchen viel Energie und eine hohe Intensität, wir müssen alle hochfahren“, ergänzte der Bundestrainer.

Ob der 31 Jahre alte Reus in den 26-köpfigen EM-Kader gekommen wäre, wenn er nicht von sich aus verzichtet hätte, ließ Löw offen. „Marco ist ein großartiger Fußballer. Wenn er so spielt wie in den letzten Wochen in Dortmund, ist er für jede Mannschaft ein Gewinn“, bemerkte der 61-Jährige. „Für die Mannschaft ist es schade, weil wir immer die besten Spieler mitnehmen wollen.“

Aber die immer wieder nötigen Kraftanstrengungen in der Rehabilitation nach Verletzungen hätten „schon Spuren hinterlassen“. Ausdrücklich bedankte sich Löw für die Offenheit von Reus: „Das müssen wir akzeptieren.“

Julian Draxler reagierte laut Löw mit großer Enttäuschung auf sein EM-Aus. „Julian Draxler ist ein Spieler, mit dem ich auch persönlich ein sehr gutes und enges Verhältnis habe“, sagte Löw. Der langjährige Nationalspieler Draxler (27) fehlt im EM-Aufgebot. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain habe „extrem gute Fähigkeiten“, sagte Löw, er habe in der jüngeren Vergangenheit auch aufgrund von Verletzungen aber „einfach auch relativ wenig gespielt“. Es sei eine „schwierige Entscheidung“ gewesen.

Draxler hatte zuletzt seinen Vertrag bei PSG bis 2024 verlängert. „Ich würde ihm wünschen, dass er dort auch eine andere Rolle findet, dauerhaft, dass er vielleicht auch in die Nationalmannschaft zurückkehrt“, sagte Löw, der als Bundestrainer nach der EM aufhören wird. Mit dem 2019 ausgemusterten Jérôme Boateng habe er vor der Nominierung nicht telefoniert, berichtete Löw, der die mit dem Bayern-Abwehrspieler zunächst aussortierten Mats Hummels und Thomas Müller für die EM zurückholt.

Die schwierigen Anrufe bei gestrichenen EM-Kandidaten seien alles andere als einfach. Bei einigen Profis könne man sich vorstellen, dass „eine Welt zusammenfällt“, berichtete Löw. Das tue ihm als Bundestrainer „schon auch immer weh“. Manche Profis seien schon länger dabei „und fokussieren alles auf so ein Turnier“, sagte der 61-Jährige. „Und dann kann man sich vorstellen, wie sie sich fühlen. Da kann ich mich schon hineinversetzen, das ist nicht immer angenehm.“

