Noch ohne Bundestrainer Joachim Löw muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste Training vor den anstehenden Länderspielen bestreiten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird Löw erst am Abend am Treffpunkt in Wolfsburg erwartet. Der 59-Jährige musste sich am Sonntag einer Zahnoperation unterziehen. Das Training soll Assistenztrainer Marcus Sorg ...