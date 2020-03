Löw hofft auf EM-Einsatz von Süle

Amsterdam

Bundestrainer Joachim Löw hofft auf einen EM-Einsatz von Niklas Süle und will dem Innenverteidiger des FC Bayern ausreichend Zeit für sein Comeback im Nationalteam geben.

Lesezeit: 1 Minuten

„Wir sind im ständigen Austausch. Da weiß ich, dass er alles versucht, bei der EM dabei zu sein“, sagte der Weltmeister-Coach von 2014 über Süle. „Ich mache auch keinen Druck bei ihm, weil so eine Verletzung ist auch nicht immer so ohne. Wenn jemand sechs, sieben Monate verletzt ist, muss er auch mal wieder den Rhythmus finden und muss gewisse Unsicherheiten überwinden. Aber ich hoffe, dass er es schafft.“

Vor gut zwei Wochen hatte Süle vier Monate nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder Laufrunden auf dem Platz gedreht. Im Oktober hatte er sich die schwere Verletzung im linken Knie zum zweiten Mal in seiner Karriere zugezogen. Die Teilnahme an der EM vom 12. Juni bis 12. Juli hatte der 24-Jährige auch selbst nicht ausgeschlossen. „Vom Zeitplan her ist es möglich, aber man muss abwarten und sehen, wie viele Spiele er macht und dass er keine Rückschläge erleidet“, sagte Löw.

Von Leroy Sané erhielt der Bundestrainer zuletzt gute Nachrichten mit Blick auf die EM. Der Offensivspieler von Manchester City hatte am 28. Februar in einem U23-Spiel seines Clubs nach überstandener Kreuzbandverletzung sein Comeback gefeiert. „Er hat mich informiert, dass alles gut gelaufen ist und dass er happy ist“, sagte Löw.

In der Gruppenphase der EM trifft das deutsche Team in der Münchner Allianz-Arena auf Frankreich (16. Juni), Portugal (20. Juni) und einen Sieger der März-Playoffs (24. Juni).