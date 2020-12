Löw baut um: Werner, Havertz und Gosens gegen die Schweiz

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 19:56 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz mit einer auf drei Positionen veränderten Formation im Vergleich zum 2:1 in der Ukraine an.

Timo Werner, Kai Havertz und Robin Gosens rücken in Köln für Niklas Süle, Julian Draxler und Marcel Halstenberg in die Startelf. Bundestrainer Joachim Löw wechselt zudem das System, von der Dreierkette zur Viererkette in der Abwehr. Toni Kroos von Real Madrid wird bei dem Geisterspiel ohne Zuschauer zum 100. Mal für Deutschland auflaufen.

Die deutsche Startelf:

Neuer – Klostermann, Ginter, Rüdiger, Gosens – Kimmich, Kroos – Havertz, Goretzka, Werner – Gnabry

