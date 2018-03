Aus unserem Archiv

Berlin

Nach den Querelen der vergangenen Wochen will die Linkspartei einen personellen Neuanfang starten. Fraktionschef Gregor Gysi sagte in Berlin, dass seine Stellvertreterin Gesine Lötzsch und Partei-Vize Klaus Ernst beim Parteitag Mitte Mai in Rostock als Nachfolger des an Krebs erkrankten Oskar Lafontaine und von Lothar Bisky kandidieren sollen. Im Berliner Linke-Landesverband stößt die schnelle Einigung auf Kritik, besonders die Personalie Ernst ist umstritten.