Königssee

Weltcup am Königssee

Lölling und Gassner gewinnnen beim Skeleton-Weltcup

Die deutschen Skeletonis kommen immer besser in Fahrt. Eine Woche nach dem Doppelerfolg in St. Moritz gingen auch beim Weltcup in Königssee die Siege an die Deutschen. Lölling jubelte über den ersten Erfolg in diesem Winter, für Gassner war es der zweite in Serie.