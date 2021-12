Loch vor Comeback in Winterberg: „Fast wie Sommer-Rodeln“

Der zweimalige Einzel-Olympiasieger Felix Loch erwartet nach seiner Corona-Pause ein schwieriges Rennen beim Rodel-Weltcup am Wochenende in Winterberg. Bei Sonnenschein und Temperaturen von fast zehn Grad stehen die Rodler vor ungewohnten Bedingungen.

„Es ist sehr warm, das ist fast wie Sommer-Rodeln“, sagte der 32-Jährige am Silvestertag. Loch musste nach einem positiven Test auf den Weltcup in Innsbruck verzichten. „Ich bin fit und vollkommen gesund. Ich konnte zwei Tage in Oberhof trainieren und mein Ziel ist es natürlich, auf dem Podest zu stehen“, sagte Loch, der in dieser Saison noch auf seinen ersten Weltcupsieg wartet und im Gesamtklassement auf Rang sieben liegt.

