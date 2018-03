Lob für die Kreisverwaltung: "Natur- und Artenschutzrecht wird hier sehr ernst genommen

Aus unserem Archiv

Ein ausdrückliches Lob erteilt der Verein Naturschutzinitiative der Kreisverwaltung in Altenkirchen: Diese sei eine der „positiven Ausnahmen in Deutschland, was die Sorgfalt bei der Prüfung und Genehmigung von Windenergieanlagen angeht“, so Neumann, „hier wird das Naturschutz- und Artenschutzrecht sehr ernst genommen.“ Einzige „Fehlleistung“ sei die Erlaubnis für das Repowering Oberdreisbach gewesen. Alles in allem könne der Kreis Altenkirchen jedoch stolz darauf sein, „dass es hier fast keine Windenergieanlagen gibt“, so Neumann weiter, „im Gegensatz zum Westerwaldkreis, der zunehmend industrialisiert und dessen Landschaft zunehmend zerstört wird“. Der Windpark Hartenfelser Kopf sei hierfür das „erschreckendste Beispiel“.