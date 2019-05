Kreis Cochem-Zell

Wer vertritt unser Land im Europaparlament, und wer entscheidet künftig auf kommunaler Ebene über die Dinge, die uns Bürger betreffen? Am 26. Mai wird im Kreis Cochem-Zell gewählt. Wer macht das Rennen um welches Rathaus? Was geschieht rund um die Wahllokale? Unsere Redakteure berichten am Sonntag ab 16 Uhr im Liveticker.