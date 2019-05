Kreis Bad Kreuznach

Wer vertritt unser Land im Europaparlament, und wer entscheidet künftig auf kommunaler Ebene über die Dinge, die uns Bürger betreffen? Am 26. Mai wird im Kreis Bad Kreuznach gewählt. Wer macht das Rennen um welches Rathaus? Was geschieht rund um die Wahllokale? Unsere Redakteure berichten am Sonntag ab 16 Uhr im Liveticker.