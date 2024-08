Fußball, Champions League, Auslosung - Vorrunde in Monaco, Die Trophäe steht in der Halle vor der Auslosung der Vorrundengruppen. (zu dpa: «Liverpool, Juve, Inter: Schwere Lose für RB Leipzig»)

Monaco (dpa). RB Leipzig trifft in der Ligaphase der Champions League auf den FC Liverpool, Inter Mailand, Juventus Turin, Atlético Madrid, Sporting Lissabon, Celtic Glasgow, Aston Villa und Sturm Graz. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Gespielt wird ab dem 17. September, die genauen Ansetzungen werden bis Samstag bekanntgegeben.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Clubs in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Die Sachsen spielen gegen Liverpool, Juve, Sporting und Villa im eigenen Stadion. Gegen Inter, Madrid, Celtic und Graz muss der zweimalige DFB-Pokalsieger auswärts ran.

Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.