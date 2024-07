Livemusik, Parade und Riesenparty im Festzelt am Sonntag

Auch am Sonntag wurde die Stadt Wissen in ein festliches Ambiente getaucht.

Bereits am Vormittag sorgte ein Standkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, der Bergkapelle Birken-Honigsessen sowie des Musikvereins Brunken erneut für beste Stimmung. Am Nachmittag nahmen Königin Nicole I. Thielmann, ihr Mann Jürgen (Tilly) Thielmann und der Hofstaat (Robin Schmidt und Alexandra Enke, Stefan Klein und Manuela Vogt, Oliver und Stefanie Vogt, Harald und Jutta Seidel, Markus und Alexandra Reifenrath, Burkhard und Andrea Brück, Thomas und Kerstin Brast, Klaus und Bianca Stahl, Marcel Theis und Marie Braun sowie Ralf und Susanne Kappner) mit Schülerprinz Lennard I. Weiß und Jungschützenkönigin Melina I. Wendler die Parade am Marktplatz ab. Danach setzte sich der Zug in Richtung Festplatz in Bewegung, wo ein weiteres Konzert für tolle Atmosphäre sorgte und am Abend die Band Wildwexxel zur Festzeltparty lud. hot