Aus unserem Archiv

New York

Sabine Lisicki ist im Achtelfinale der US Open ausgeschieden. Die Berlinerin verlor klar mit 2:6, 3:6, gegen Vorjahresfinalistin Vera Swonarewa aus Russland. Damit verpasste es Lisicki, als zweite deutsche Tennisspielerin nach Angelique Kerber in das Viertelfinale von New York einzuziehen. Heute hat noch Andrea Petkovic gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro die Chance auf das Weiterkommen.