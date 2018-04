Carsten Horbach (Foto links) vom städtischen Gebäudemanagement weiß genau, wo welche Fotos hinkommen: Eine attraktive Auswahl wurde getroffen. Allerdings: Die ersten Kratzer sind im Bahnhofsinneren zu beklagen (oben Mitte). Fertig sind bereits die Toiletten, auch ein Hinweisschild steht schon (oben rechts).

Das Foto unten Mitte zeigt einen kleinen Ausschnitt der Kunst am Bau: Mehr soll noch nicht verraten werden. Das Kunstwerk wird erst am 5. Mai enthüllt. Die Regale in „Ella's“ ...