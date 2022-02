Lindvik gewinnt Skisprung-Quali – Geiger wird Zwölfter

Karl Geiger hat sich ohne große Schwierigkeiten für den zweiten Olympia-Einzelwettkampf der Skispringer qualifiziert, sucht in China aber weiter nach seiner Topform.

Der Oberstdorfer sprang in der Qualifikation von der großen Schanze 128 Meter weit. An seinem 29. Geburtstag reichte das mit 120 Punkten zu Rang zwölf.

„Die Sprungidee habe ich jetzt mal. An der muss ich feilen, ein Gefühl kriegen und speziell wieder Selbstvertrauen kriegen“, sagte Geiger. Es seien bisher für ihn „sehr, sehr zähe Spiele“. Er habe das ganze Jahr nie solche Probleme gehabt. „Da muss man wieder von vorne und von ziemlich weit unten anfangen“, ergänzte der Führende in der Weltcup-Gesamtwertung.

Auch die anderen deutschen Springer sind bei der Entscheidung an diesem Samstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) dabei. Markus Eisenbichler belegte in der Qualifikation als Bester des Quartetts nach einem Sprung auf 129 Meter mit 123,3 Punkten den sechsten Platz. „Ich bin ganz zufrieden mit der Quali und dem Training. Ich komme Schritt für Schritt immer besser in Form hier auf der Schanze“, meinte er.

Horngacher: „Schritt nach vorn“

Sein Teamkollege Constantin Schmid wurde 19., Pius Paschke landete auf Rang 30. „Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht. Es ist noch nicht optimal, aber es ist ansehnlich ganz gut“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher über die Leistung seiner vier Springer.

Den Sieg sicherte sich der Norweger Marius Lindvik, der bei 135 Metern landete. Zweiter wurde sein Landsmann Halvor Egner Granerud (133,5 Meter), Dritter der Slowene Peter Prevc (131 Meter).

Im ersten Einzel bei den Winterspielen von der Normalschanze war Schmid als bester Deutscher Elfter geworden, Geiger hatte es nur auf Platz 15 geschafft. An der Qualifikation von der Großschanze nahmen 56 Springer teil. Nur sechs schieden aus.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-81651/3