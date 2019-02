Berlin

Die FDP will mitreden in der Regierungskommission über mehr Klimaschutz im Verkehr. „Die Autobranche ist in einer für ihre Zukunft kritischen Phase“, sagte FDP-Chef Christian Lindner der dpa. Verkehrsminister Andreas Scheuer habe bislang aber nur die Koalitionspartner in die „Nationale Plattform Zukunft der Mobilität eingeladen. „Ich empfehle Herrn Scheuer, diese auch für die Oppositionsparteien zu öffnen, um langfristig verlässliche Rahmenbedingungen zu erreichen.“