Paris

Libyen-Vereinbarung: Macron wirft Erdogan Verstoß vor

Der französische Präsident Emmanuel Macron wirft der Türkei vor, gegen die Vereinbarung der Berliner Libyen-Konferenz zu verstoßen. „In den letzten Tagen – in den letzten Tagen! – haben wir gesehen, wie türkische Schiffe in Begleitung von syrischen Söldnern auf libyschem Boden eintrafen“, sagte Macron in Paris. Dies sei ein ausdrücklicher und schwerer Verstoß gegen die Vereinbarungen von Berlin. In Berlin hatten sich 16 Länder und internationale Organisationen auf eine Vereinbarung verständigt, die die Einmischung von außen in den Libyenkrieg beenden soll.