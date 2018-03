Aus unserem Archiv

Melbourne

Li Na hat als zweite Chinesin das Halbfinale eines Grand-Slam-Tennisturniers erreicht. Die 27-Jährige besiegte in Melbourne die an Nummer sechs gesetzte Amerikanerin Venus Williams und machte mit ihrem 2:6, 7:6 7:4, 7:5-Erfolg das mögliche Halbfinale der Williams-Schwestern zunichte. «Das war das beste Match meines Lebens», sagte die Weltranglisten-17., die in der Vorschlussrunde auf Titelverteidigerin Serena Williams oder Victoria Azarenka aus Weißrussland trifft.