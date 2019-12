London (dpa) – Adrian Lewis hat bei der Darts-WM nach einer Aufholjagd noch das Achtelfinale erreicht. Der Weltmeister von 2011 und 2012 kam in einem britischen Duell gegen Darren Webster zu einem knappen 4:3-Erfolg.

Dabei lag Webster schon mit zwei Sätzen vorn und hatte im sechsten Satz Pech, als er mit dem letzten Pfeil an einem sogenannten Nine-Darter scheiterte – also der Chance, die 501 Punkte mit nur neun Pfeilen zu schaffen. Auch einen Matchdart konnte der 51-Jährige nicht verwerten. So holte sich Lewis noch den sechsten Durchgang und präsentierte sich auch im abschließenden Satz in den entscheidenden Momenten sehr treffsicher.