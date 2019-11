Lewandowski für polnisches Nationalteam nominiert

München

Robert Lewandowski ist am Montag für die EM-Qualifikationsspiele der polnischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel und Slowenien nominiert worden.

Der Torjäger des FC Bayern spielt mit der Auswahl am 16. November zunächst auswärts in Jerusalem. Drei Tage später steht in Warschau die Partie gegen das Nationalteam von Slowenien an. Die Polen sind bereits für die EM im kommenden Sommer qualifiziert.

Zuvor war in Medien spekuliert worden, dass sich der Torjäger einer kleinen Operation an der Leiste unterziehen muss und deshalb die Länderspiele verpassen könnte. Dazu äußerte sich der FC Bayern in dem Bericht auf seiner Internetseite aber nicht.