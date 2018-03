Leon Schwöbel wird in Wesel DM-Fünfter

Kein Teaser vorhanden

Der Renneroder Leon Schwöbel hatte für den Neunkampf gemeldet. Hierfür hatte er sich mit 5201 Punkten qualifiziert und war mit dieser Vorleistung Sechster der 19 startberechtigten Teilnehmer. Seinen Wettkampf begann er gleich mit zwei Bestleistungen. Im 100 m-Lauf steigerte er sich auf 12,11 Sekunden (bisher 12,18), und im Weitsprung legte er 5,82 m vor (bisher 5,71 m). Dann ließ er im Kugelstoßen die Weite von 15,64 m folgen – es war die zweitbeste Weite aller Starter des Neunkampfs – er blieb damit nur knapp unter seiner Bestmarke von 15,72 m. Im Hochsprung blieb er mit 1,56 m ebenfalls unter seiner "Hausmarke" von 1,68 m. Damit beendete er den ersten Wettkampftag mit 2347 Punkten auf Rang sechs.

Den zweiten Wettkampftag begann Schwöbel mit 11,58 Sekunden im 80-m-Hürdenlauf und blieb damit im Rahmen seiner Möglichkeiten. Der sechste Wettbewerb war das Diskuswerfen, hier steigerte sich Leon Schwöbel von bisher 47,70 m auf starke 52,04 m. Damit sammelte er satte 726 Punkte und stieß auf Rang drei im Wettbewerb vor. Im anschließenden Stabhochsprungwettbewerb kam er über seine bisherige Höhe von 3,20 m auch in Wesel nicht hinaus und fiel dadurch auf Rang fünf zurück. Im Speerwurf hatte er bereits mit leichten Rückenproblemen zu kämpfen. Entsprechend fiel daher auch das Ergebnis aus, denn lediglich 49,88 m wurden für ihn gemessen. Nun stand der abschließende 1000 m-Lauf an, auch nicht gerade eine Lieblingsdisziplin von Leon Schwöbel.

Er konnte sich aber nochmals steigern und beendete den Lauf und damit die neunte Disziplin in der Zeit von 3:23,47 Minuten, denn bisher war er 3:25,47 gelaufen.

Hinter dem Sieger und Deutschen Jugendmeister Ben Thiele (SC Neubrandenburg/5661 Punkte) beendete Leon Schwöbel mit neuer "Hausmarke" von 5295 Punkten und Rang fünf den DM-Wettkampf. Leon Schwöbel sagte: "Leider hatte ich am zweiten Tag leichte Rückenprobleme, aber mit meiner gezeigten Leistungen bin ich zufrieden. Ich hatte vier Bestleistungen, und der 1000 m-Lauf zum Schluss war sehr schlimm."

Da der Neunkampf der Klassen MJ U 16 (Schüler M 15) neu in das aktuelle Wettkampfprogramm aufgenommen wurde, dürften die 5295 Punkten im Neunkampf Rheinland-Bestleistung für Leon Schwöbel sein.

Die zweifache Rheinland-Pfalz-Meisterin, die Molsbergerin Therese Munsch (LG Westerwald), schlug sich bei den deutschen Meisterschaften im Blockwettkampf Sprint/Sprung recht gut. Sie blieb mit 2567 Punkten lediglich zehn Punkte unter ihrer diesjährigen Bestleistung von 2577 Zählern, aber zwei Bestleistungen können sich sehen lassen. Sie belegte in Wesel Rang 23 unter 29 Starterinnen und hatte dabei nachstehende Einzelleistungen: 100 m in 13,52 Sekunden, 80 m Hürden in 12,88 Sek.; Weitsprung mit 5,33 m, Hochsprung mit 1,52 m und Speerwurf mit 21,10 m, wobei im Hürdenlauf und Speerwurf die neuen persönlichen Bestleistungen erzielt wurde. Therese Munsch meinte zu ihrem Start in Wesel: "Mit meiner gezeigten Leistungen bin ich zufrieden, denn immerhin konnte ich mich zweimal verbessern."

