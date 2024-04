Los Angeles

Eishockey

Leon Draisaitl trifft bei Edmontons Kantersieg doppelt

Von dpa

i Vincent Desharnais (r) und die Edmonton Oilers führen in der ersten Runde der Playoffs mit 2:1. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa

Die Edmonton Oilers dominieren ihr erstes Auswärtsspiel in der Playoff-Serie «Best of seven» gegen die Los Angeles Kings klar. Leon Draisaitl ist in Topform – und stellt einen Rekord auf.