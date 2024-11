Nashville

NHL

Leon Draisaitl führt Edmonton mit zwei Toren zum Kantersieg

Von dpa

i Eishockey: NHL, Hauptrunde, Nashville Predators - Edmonton Oilers. Der linke Flügel der Edmonton Oilers, Viktor Arvidsson (33), feiert sein Tor mit Center Leon Draisaitl (29). (zu dpa: «Leon Draisaitl führt Edmonton mit zwei Toren zum Kantersieg») Foto: George Walker IV/DPA

Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl kommen in der NHL immer besser in Schwung. Ein 5:1-Kantersieg in Nashville bedeutet den dritten Erfolg in den vergangenen vier Partien.