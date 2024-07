Lenkertasche zum Aufstecken – Kinderfahrradkorb Woom Pop

Die Handhabung von Fahrradkörben kann mitunter lästig und unpraktisch sein. Woom hat deshalb ein neuartiges Korb-Konzept entwickelt, das gleich mehrere Vorteile in sich vereint.

SP-X/Wien. Die Kinderfahrradmarke Woom bietet mit dem Pop einen völlig neu konzipierten Fahrradkorb für Kinder an. Es handelt sich um eine aus einem Stück gegossene Tasche aus recycelbarem EVA-Kunststoff, die einfach über den Lenker gestülpt wird. Der Korb passt auf die BMX-Lenker der Woom-Fahrradmodelle 2 und 3. Die Kinder können ihn vor der Fahrt mit den gewünschten Utensilien befüllen und anschließend ohne lästige Montagearbeiten einfach über den Lenker stülpen. Der 230 Gramm leichte Korb soll dabei fest am Lenker sitzen. Er besteht aus flexiblem Material und bietet eine abgerundete Oberfläche, die ein Verheddern zum Beispiel mit den Bremszügen verhindert.

Pop heißt ein neuer Fahrradkorb für Kinderfahrräder, die sich einfach auf die BMX-Lenker der Fahrradmodelle 2 und 3 von Woom stecken lassen Foto: Woom

Der in vier Farben erhältliche Korb verfügt über mehrere Löcher, in die sich mit Motiven versehene Anstecker stecken lassen. So können die Kinder den Korb individuell gestalten. Außerdem ist er leicht abwaschbar. Kostenpunkt: ca. 30 Euro.

Der Fahrradkorb Pop ist weich, ohne harten Ecken und Kanten sowie abwaschbar Foto: Woom

Mario Hommen/SP-X