Len schließt Schwimmer aus Russland und Belarus aus

«Die Len verurteilt die von Belarus unterstützten Aktionen der russischen Regierung bei ihrer Invasion in die Ukraine aufs Schärfste», heißt es in einer Mitteilung. «Dieser Kriegsakt hat das Leben der ukrainischen Bürger erschüttert und ist völlig gegen den Geist von Sport.» Zudem sollen bis auf Weiteres auch keine Len-Wettkämpfe in Russland und Belarus stattfinden.

Sollte sich an der Entscheidung nichts mehr ändern, wären russische und belarussische Schwimmer auch von den Europameisterschaften ausgeschlossen, die im August in Rom geplant sind.