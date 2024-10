Xavi ist der Schlüsselspieler in Leipzig. Eine Verletzung bremst den jungen Fußballstar nun mehrere Wochen aus. Auch ein kleiner operativer Eingriff ist nötig.

Fußball: Champions League, RB Leipzig - FC Liverpool, Vorrunde, 3. Spieltag, Red Bull Arena. Leipzigs Xavi Simons reagiert mit Schmerzen auf dem Platz. (zu dpa: «Leipzigs Spielmacher Xavi am Fuß operiert»)

Fußball: Champions League, RB Leipzig - FC Liverpool, Vorrunde, 3. Spieltag, Red Bull Arena. Leipzigs Xavi Simons reagiert mit Schmerzen auf dem Platz. (zu dpa: «Leipzigs Spielmacher Xavi am Fuß operiert») Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Leipzig (dpa). RB Leipzigs Schlüsselspieler Xavi Simons ist nach seiner Bänderverletzung am linken Sprunggelenk operiert worden. Der «kleine Eingriff» habe heute in München stattgefunden, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der niederländische Nationalspieler sei aber schon wieder auf dem Weg nach Leipzig und auf dem Wege der Besserung, hieß es am Abend. Dennoch wird der Dribbelkünstler den Sachsen mehrere Wochen fehlen.

Der Spielmacher hatte sich die Verletzung beim 0:1 in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch zugezogen. Der 21-Jährige war nach gut 70 Minuten umgeknickt, aber zunächst noch auf dem Platz geblieben. Erst in der 78. Minute ließ er sich auswechseln, musste dabei von zwei Betreuern gestützt werden.

Xavi: «Jeder Sturz ist eine Lektion»

Xavi zeigte sich nach dem Eingriff optimistisch. «Jeder Sturz ist eine Lektion, und jeder Anstieg bringt dich deinen Zielen näher. Vielen Dank für die Nachrichten! Ich werde bald zurück sein und, glaubt mir, stärker», schrieb er in den sozialen Medien.