Leipziger Lotsen steuern Flughafen Saarbrücken

Saarbrücken (dpa) – Am Flughafen Saarbrücken werden die Piloten nun von Leipzig aus gelotst. Am Morgen landeten und starteten die ersten Maschinen, die ihre Anweisungen nicht mehr vom örtlichen Tower erhielten, wie ein Sprecher Deutsche Flugsicherung sagte. Saarbrücken ist der erste internationale Flughafen in Deutschland, der aus der Ferne überwacht wird. Die Fluglotsen in Leipzig kontrollieren den rund 450 Kilometer entfernten Flughafen über Kameras und Infrarot-Sensoren. Im nächsten Jahr soll Erfurt angeschlossen werden, dann Dresden.