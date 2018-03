Aus unserem Archiv

Karlsruhe

In Karlsruhe hat es schon wieder einen größeren Straßenbahnunfall gegeben. Dabei sind mindestens 25 Menschen leicht verletzt worden, darunter auch mehrere Schulkinder. Nach Polizeiangaben fuhren zwei Bahnen mit zusammen rund 100 Fahrgästen in der Innenstadt aufeinander. Die Unfallursache ist noch unklar. Bei einem deutlich schwereren Unfall in Karlsruhe waren Mitte Januar mehr als 30 Fahrgäste verletzt worden, die Straßenbahnfahrer schwebten in Lebensgefahr.