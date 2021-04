SP-X/Münster. Trelock hat sein Angebot faltbarer Fahrradschlösser um das kompakte und leichte FS280 Tow.Go erweitert. Sein geringes Packmaß erlaubt den Transport auch in einer Hosen- oder Satteltasche. Zum Schloss gehört zudem eine Halterung, die sich an den Löchern für den Getränkehalter mit Schrauben oder alternativ mit Klettbändern am Rahmen befestigen lässt.

Das FS280 ist als Sicherung für Kurzzeitparker oder als Zweischloss gedacht, denn in der Sicherheits-Skala von Trelock erreicht es nur Stufe 2 von 6. Für eine bessere Handhabung bietet es einen um 360 Grad drehbaren Schlosskopf sowie einen Wendeschlüssel, der zum Öffnen und Schließen beidseitig einführen lässt. Die Schließstäbe sind gummiert. Das FS280 Tow.Go gibt es in den zwei Schließlängen 80 und 100 Zentimeter. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 55 beziehungsweise 60 Euro.

Mario Hommen/SP-X