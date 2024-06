Leicht und cross – Ducati Futa All Road

Anzeige

SP-X/Bologna. Auch Ducati will nun vom Gravel-Bike-Boom mit dem neuen Futa All Road profitieren. Abgeleitet ist die elektrisch unterstützte Neuheit vom E-Rennrad Futa AXS. Es gibt also einen leichten Carbonrahmen sowie einen leichten Nabenmotor-Antrieb mit 42 Newtonmeter Drehmoment und rahmenintegriertem 250-Wh-Akku.

Das Futa Allroad hat nichts gegen Touren abseits befestigter Straßen einzuwenden Foto: Ducati

Das mit hydraulischen Scheibenbremsen und einer E-Kettenschaltung von Sram mit 2x12 Gängen ausgestattete All Road bringt lediglich 12,4 Kilogramm auf die Waage. Als Besonderheiten bietet es einen Rennradlenker mit Gravel-Geometrie sowie breitere Reifen und außerdem wasserfeste Taschen für Lenker, Sattel und Rahmen. Kosten: 7.600 Euro.

Wasserfeste Taschen für Lenker, Sattel und Rahmen gehören zum Ausstattungsumfang des Futa Allroad Foto: Ducati

Mario Hommen/SP-X