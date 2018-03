Aus unserem Archiv

Suhl

In einem Wald bei Zella-Mehlis in Thüringen ist die Leiche eines vermissten siebenjährigen Mädchens gefunden worden. Ein Polizeisprecher in Suhl wollte zunächst keine näheren Angaben zur Todesursache machen. Das Mädchen war gestern nicht von der Schule nach Hause gekommen. Eine Suchaktion mit Hunden und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera in der Nacht war erfolglos geblieben. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.