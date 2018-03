München

Dem neuen Late-Night-Talker Klaas Heufer-Umlauf wurde schon früh eine TV-Karriere prophezeit. Ein Lehrer habe ihm zu Schulzeiten bereits gesagt, wenn er so weitermache, lande er bestimmt bei Sat1, sagte der 34-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“. Tatsächlich startet Heufer-Umlauf an diesem Montag auf ProSieben seine Show „Late Night Berlin“. Er ist sich im übrigen nicht sicher, ob sein Lehrer die Prophezeihung damals als Kompliment meinte. Er habe es eher so empfunden: „Es ist im Prinzip egal, was du machst – dort wird es enden.“