Legendenbildung mit Lack – Triumph: Sondermodelle von Rocket 3 und Thruxton RS

SP-X/Hinckley. Motorradhersteller Triumph erweitert im Februar sein Angebot um zwei Sondermodelle der Baureihen Rocket 3 und Thruxton RS. Letztere trägt den etwas länglichen Namenszusatz „Ton Up Special Edition“, was als Referenz an die „Ton Up Boys“ genannten Café-Racer-Fahrer der 1960er-Jahre gedacht ist. Besonderheiten der Version sind ein in Aegean-Blau und Jet-Schwarz lackierter Tank sowie ein in Weiß lackiertes vorderes Schutzblech und eine gleichfarbige Soziussitzabdeckung mit rotem „100 Special Edition“-Logo. Die Preise starten bei 16.650 Euro.

Mindestens 23.950 Euro verlangt Triumph für die Rocket 3 „221 Special Edition“, die sich durch eine Sonderlackierung in Rot sowie der schwarz gerahmten Zahl 221 auf dem Tank als Verweis auf das üppige Drehmoment der 2,5-Liter-Maschine auszeichnet. Zusätzlich bietet sie einige schwarz lackierte Anbauteile.

Mario Hommen/SP-X