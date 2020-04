Göteborg

Weltmeister von 2013

Legendärer Dota-Spieler s4 kehrt zu Alliance zurück

Der schwedische Dota-Spieler Gustav „s4“ Magnusson kehrt nach vier Jahren zu seinem Heimteam Alliance zurück. „Vielen Dank an Alliance für die Chance“, sagte S4 in einer Mitteilung des Teams. „Entschuldigung an alle, die so lange gewartet haben.“