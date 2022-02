Ledecka gewinnt Abfahrt in Crans-Montana – Weidle setzt aus

Crans-Montana (dpa). Die Tschechin Ester Ledecka hat die erste der beiden Weltcup-Abfahrten der alpinen Skirennfahrerinnen in Crans-Montana gewonnen.

Die Allrounderin, die bei den Winterspielen in China kürzlich ihr zweites Olympia-Gold im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen geholt hat, siegte in der Schweiz mit 0,21 Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Dritte wurde die Österreicherin Cornelia Hütter (+0,42). Olympiasiegerin Corinne Suter aus der Schweiz (+1,22) und Silbermedaillengewinnerin Sofia Goggia aus Italien (+1,47) belegten die Plätze zehn und zwölf.

Die Starnbergerin Kira Weidle hatte nach einem Trainingssturz am Freitag auf einen Start verzichtet. Bei der zweiten Abfahrt am Sonntag (10.00 Uhr) will die Olympia-Vierte aber wieder dabei sein.

© dpa-infocom, dpa:220226-99-295067/3