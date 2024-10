Der Angeklagte (r) steht vor Verhandlungsbeginn in einen Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig neben seinem Anwalt Martin Voß (l). Der 25-jährige Angeklagte soll mit seiner Schwester beschlossen haben, den mutmaßlich gewaltsamen Tod des gemeinsamen Vaters im Jahr 2022 zu rächen. Dazu soll die Schwester im Mai 2023 das Opfer in der Schweiz ausfindig gemacht und unter einer anderen Identität eine Liebesbeziehung zu dem Opfer aufgebaut haben. Dort lockte der Angeklagte den Mann am 13.06.2023 in eine Falle und verletzte ihn tödlich mit einem Messer. (zu dpa: «Lebenslange Haft für Rachemord in der Schweiz») Foto: Michael Matthey/DPA