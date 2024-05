Gütersloh

Drei Tipps

Leben nach dem Schlaganfall: Wie Angehörige helfen können

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Ein Schlaganfall ist für eine Beziehung eine Belastungsprobe. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn/dpa

Ein Schlaganfall teilt das Leben in ein Davor und ein Danach – nicht nur für Betroffene, auch für ihre Liebsten. Wie können sie in so einer Situation helfen? Und was hilft Ihnen selbst?