Blick auf den Hamburg BUNKER in Hamburg St Pauli. Am Freitag öffnet der Hamburg BUNKER seine Türen für das Publikum, eine Eröffnung mit geladenen Gästen gab es bereits am Mittwochabend. Seit 2019 wurden auf dem ehemaligen Flakbunker 23.000 Bäume, Gehölze und Stauden gepflanzt, auf fünf Etagen sind zahlreiche öffentliche Flächen für Kultur, Freizeit und Gastronomie entstanden. Neben neuem Raum für ein Hotel, einer Halle für Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Ausstellungsflächen, wird das Dach des Bunkers begrünt und eine neue Naturlandschaft hergestellt. Das Ziel ist es, das Stadtklima nachhaltig zu verbessern und generationsübergreifende sozialökologische Projekte zu schaffen. (zu dpa: ««Leben in der Bude» - Grüner Hamburger Bunker für alle offen») Foto: Ulrich Perrey/DPA