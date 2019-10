Berlin (dpa)

Berlin (dpa). In Berlin-Adlershof beginnt am Mittwoch die Vorphase der League-of-Legends-Weltmeisterschaft. Im Studio von Spielentwickler Riot Games kämpfen insgesamt zwölf E-Sport-Teams um den Einzug in die Gruppenphase der WM, die ab dem 12. Oktober in der Verti Music Hall stattfindet.