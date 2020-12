Los Angeles

Nur ein Nicht-LoL-Preisträger

League of Legends mehrfach ausgezeichnet bei Game Awards

Die Disziplin League of Legends ist bei den Game Awards größter Gewinner in den E-Sport-Kategorien. Das Spiel von Riot Games wurde als bestes E-Sport-Spiel ausgezeichnet, die diesjährige Weltmeisterschaft in Shanghai als bestes E-Sport-Event.