Aus unserem Archiv

Kempten

Eine Lawine hat auf dem Hochgrat in den Allgäuer Alpen möglicherweise mehrere Menschen verschüttet. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten berichtete, hatten sich die Schneemassen in der Nähe des Staufner Hauses auf knapp 1650 Metern Höhe gelöst. Neben der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei beteiligen sich noch zwei Rettungs- und ein Polizeihubschrauber an der Suche in dem Lawinengebiet.