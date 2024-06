Kaiserslautern

2. Bundesliga

Lautern und Stürmer Lobinger gehen getrennte Wege

Von dpa

i ARCHIV - Kaiserslauterns Lex-Tyger Lobinger(l) und Düsseldorfs Nicolas Gavory kämpfen um den Ball. Foto: Thomas Frey/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern gab Stürmer Lex-Tyger Lobinger in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis an den VfL Osnabrück ab. Nun steht fest: Der 25-Jährige wird nicht mehr in die Pfalz zurückkehren.