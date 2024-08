Kaiserslautern und Fürth liefern sich in der 2. Fußball-Bundesliga ein unterhaltsames Duell. Am Ende gibt es keinen Sieger.

Anzeige

Kaiserslautern (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern und die SpVgg Greuther Fürth haben sich am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Unentschieden voneinander getrennt. Die Partie im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern endete mit einem 2:2 (1:2).

Die Fürther gingen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Julian Green (31. Minute) und einen Treffer von Noel Futkeu (38.) mit 2:0 in Führung. Für Lautern glichen Daniel Hanslik (45.+1) und der Ex-Fürther Ragnar Ache (84.) aus.

Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Kaiserslautern – SpVgg Greuther Fürth, 2. Spieltag, Fritz-Walter-Stadion. Fürths Elfmetertorschütze Julian Green (3.v.r.) jubelt mit Mannschaftskollegen über das Tor zum 0:1. (zu dpa: «Lautern und Fürth trennen sich 2:2») Foto: Uwe Anspach/DPA

Nach einem Abtasten beider Mannschaften in der Anfangsphase nahm die Partie vor 41.623 Zuschauern ab der 20. Minute Fahrt auf. Vor der Führung durch Green scheiterten die Franken mit einigen hochkarätigen Chancen am glänzend reagierenden FCK-Keeper Julian Krahl. Mitten in einer Druckphase der Pfälzer erhöhte Futkeu auf 2:0 (38.). Die Roten Teufel antworteten nach einem Standard aber noch vor der Pause.

Nach Wiederbeginn war Lautern die bessere Mannschaft. FCK-Trainer Markus Anfang wechselte offensiv und brachte unter anderem Ragnar Ache, der nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback feierte und ausgerechnet gegen seinen früheren Club den Ausgleich erzielte.