Olympiasiegerin Laura Ludwig hat durch die sportliche Auszeit aufgrund der Geburt ihres Sohnes neue Motivation für die Karriere als Beach-Volleyballerin gefunden.

„Ich weiß nicht, ob es ohne die Babypause so gewesen wäre. Zumindest wäre es nicht so extrem“, sagte die 33-Jährige der „Welt am Sonntag“. „Ich spüre wieder diesen Killerinstinkt. Es ...