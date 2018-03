Lastwagen: Minister Schmidt will Pflicht bei Abbiegesystemen

Aus unserem Archiv

Nach den jüngsten tödlichen Unfällen zwischen Radfahrern und abbiegenden Lastwagen will die Bundesregierung für mehr Sicherheit sorgen. „Wir setzen uns deshalb auf internationaler Ebene für den verpflichtenden Einbau von Abbiege-Assistenzsystemen ein,“ sagte der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Am Mittwoch war ein zehnjähriges Mädchen in Brandenburg auf ihrem Fahrrad von einem Kipper erfasst und getötet worden. Tags zuvor hatte ein Laster eine 52 Jahre alte Radfahrerin in Berlin angefahren und tödlich verletzt.