Karlsruhe hat in Ulm auf Spektakel verzichtet. Trotzdem geht es in der Zweitliga-Tabelle nach oben.

Fußball: 2. Bundesliga, SSV Ulm 1846 - Karlsruher SC, 9. Spieltag, Donaustadion. Karlsruhes Marcel Franke (M) jubelt nach dem 0:1. (zu dpa: «Last-Minute-Sieg in Ulm: Karlsruhe springt auf Platz zwei»)

Ulm (dpa). Mit seinem ersten Saison-Tor hat Marcel Franke dem Karlsruher SC einen Last-Minute-Sieg im Landesderby bei Aufsteiger SSV Ulm beschert. In einem Spiel der 2. Fußball-Bundesliga ohne Höhepunkte kamen die Gäste im Ulmer Donaustadion mit der letzten Aktion zu einem glücklichen 1:0 (0:0).

Für den KSC war es nach drei Unentschieden in Serie mit insgesamt neun Gegentoren wieder ein Erfolgserlebnis, das mit dem Sprung auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf belohnt wurden.

Dabei hatte Ulm in einem Spiel ohne Höhepunkte die lange Zeit größte Chance des Spiels, doch Philipp Maier (56.) vergab aus kurzer Distanz. In der Schlussphase drückte Karlsruhe und wurde nach einer abgefälschten Ecke durch den Kopfball-Treffer von Franke belohnt.



Ulm rutschte auf den 15. Tabellenplatz und muss am zehnten Zweitliga-Spieltag bei Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 antreten. Für Karlsruhe geht es mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter.