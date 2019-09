Friedrichshafen

In der Fahrradbranche herrscht Goldgräberstimmung. Das E-Bike hat dem ohnehin boomenden Zweiradgeschäft noch einen zusätzlichen Schub gegeben. Doch ganz gleich ob Tourenrad, Rennrad, Mountainbike, E-Bike oder Pedelec: Die Absatzzahlen schießen in die Höhe, die Anbieter stehen in einem harten Wettstreit und überbieten sich, wenn es darum geht, Neuerungen auf dem Markt zu platzieren. Davon können sich Besucher der Eurobike in Friedrichshafen überzeugen.