Lasst Euch nicht reinlegen!

In den vergangenen Tagen und Wochen war wieder eine Welle von Trickbetrügern aktiv.

Egal ob als Enkeltrick, Gewinnversprechen oder falsche Polizeibeamte: Die Betrüger versuchen auf den unterschiedlichsten und auch perfidesten Wegen an Geld oder Wertgegenstände ihrer teilweise gutgläubigen Opfer zu gelangen! Die aktuelle Anrufwelle richtet sich gezielt an Senioren mit Doktortitel. Immer werden falsche Sachverhalte dargelegt, die darauf ausgerichtet sind hohe Vermögenswerte zu ergaunern. Der Bitburger Polizei ist es eine Herzensangelegenheit, diese Straftaten, welche sich gegen die besonders schutzbedürftigen Mitglieder unserer Bevölkerung richten, zu verhindern. Im Rahmen einer Präventionskampagne hat die Polizei den Kontakt zu Geldinstituten gesucht, um dort mithilfe von Flyern und Plakaten zu sensibilisieren. Im direkten Dialog wurden die Bankmitarbeiter*innen über die Deliktsphänomene informiert. Wir bedanken uns herzlich bei den Banken für die Kooperation und tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung unserer Präventionsarbeit!



Weitere Informationen und Verhaltenstipps unter https://www.polizei-beratung.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Ansprechpartnerin: PK'in Kretz

Telefon: 06561-96850

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell