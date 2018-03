Las Vegas plant Hochzeiten im Fastfood-Restaurant

Zum Nachtisch ein Jawort: In Las Vegas ist alles möglich und schon bald können sich Paare in einem Fastfood-Restaurant vermählen. Die Trauung wird mit einer aus Pfannkuchen bestehenden Hochzeitstorte versüßt.

In Las Vegas sind der Unkonventionalität keine Grenzen gesetzt. Künftig können sich Paare auch im Fastfood-Restaurant das Jawort geben.

Foto: Jens Wolf – DPA

Mitten in einem Fastfood-Restaurant sollen Paare in Las Vegas bald heiraten können – inklusive einer Hochzeitstorte aus Pfannkuchen. In der für Ende des Jahres geplanten Filiale der Fastfood-Kette «Denny's» werde eine Kapelle gebaut, sagte die Marketing-Chefin der Kette, Frances Allen, der Zeitung «Las Vegas Sun». «Die Hochzeits-Szene ist so ein großer Teil von Las Vegas, und wer möchte keine Torte aus Pfannkuchen haben?». Das Fastfood-Restaurant hat rund um die Uhr geöffnet. Die Kasinostadt Las Vegas ist dafür bekannt, dass Paare an mehreren Orten schnell und relativ unkompliziert heiraten können.