Langstreckenschwimmer: Weltcupauftakt in Brasilien

Santos/Brasilien (dpa) – In Deutschland sind viele Gewässer mit Eis und Schnee bedeckt, während die Freiwasserschwimmer im sommerlichen Südamerika ihre Saison beginnen.

Beim Auftakt der acht Stationen umfassenden Weltcup-Serie auf der olympischen Zehn-Kilometer-Distanz am 31. Januar im brasilianischen Santos will sich Weltmeisterin Angela Maurer (Mainz) eine gute Ausgangsposition für die Gesamtwertung legen.

Im vergangenen Jahr belegte sie in der Endabrechnung Rang zwei hinter Poliano Okimoto (Brasilien). Dagegen will der Weltcup- Gesamtsieger bei den Männern, Thomas Lurz (Würzburg), erst im europäischen Sommer in die Serie einsteigen. Komplett auf die Saison verzichtet «Miss Langstrecke» Britta Kamrau-Corestein (Rostock), die sich auf den Abschluss ihres Jura-Studiums konzentriert.

«Die Europameisterschaften bleiben neben den Welttitelkämpfen aber das große Ziel in diesem Jahr», sagt Angela Maurer, die sich bei der WM im kanadischen Roberval (7. bis 15. Juli) auf die zehn Kilometer beschränken will. Die 34 Jahre alte Mutter eines vierjährigen Sohnes ist für WM und die EM (4. bis 15. August in Budapest) ebenso gesetzt wie Serien-Weltmeister Lurz. Die anderen Langstreckenschwimmer müssen sich in den Weltcups und bei der deutschen Meisterschaft in Straußberg (24. bis 27. Juni) qualifizieren.